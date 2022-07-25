«Была интеллектуальной Бабой-Ягой»: Кушанашвили назвал Тарасову невероятно прогрессивной

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» высказался о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой, которая не стала осуждать за каминг-аут теннисистку Дарью Касаткину.
«Татьяна Тарасова, которая всегда была в моих глазах более-менее интеллектуальной Бабой-Ягой, она в последнее время вдруг стала невероятно прогрессивной».
Как добавил Кушанашвили, Татьяна Тарасова вдруг стала брать сторону молодых в конфликтах, что делает ее позицию симпатичной.
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Ранее Татьяна Тарасова, говоря о Дарье Касаткиной заявила: «Если Даша решила это сказать, значит она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны ее понять. У меня все это не вызывает никакого удивления».