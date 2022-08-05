«Он был юмористом»: Корчевников вспомнил, как снимал фильм о Зеленском

Борис Корчевников опубликовал выдержку из разговора с Владимиром Зеленским. Тогда нынешний президент Украины был уверен, что русские и украинцы один народ.

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Напомним, что программа Бориса Корчевникова «Судьба человека» не выходит с конца февраля. О ее будущем пока нет никакой информации.