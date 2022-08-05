«Он был юмористом»: Корчевников вспомнил, как снимал фильм о Зеленском

Как отметил телеведущий, он делал проект об истории юмора.
Борис Корчевников

Борис Корчевников. Фото: Global Look Press

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» рассказал, что десять или одиннадцать лет назад снимал для одного из своих проектов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Он был юмористом. А я делал фильм об истории юмора и снимал его в эпизоде об украинской волне юмора в нулевых. Почти день мы провели в городе Белая Церковь невдалеке от Киева, где у «95-го квартала» был концерт».

Борис Корчевников опубликовал выдержку из разговора с Владимиром Зеленским. Тогда нынешний президент Украины был уверен, что русские и украинцы один народ.

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Напомним, что программа Бориса Корчевникова «Судьба человека» не выходит с конца февраля. О ее будущем пока нет никакой информации.

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