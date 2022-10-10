Был взбешен! Принц Гарри повздорил с отцом из-за Меган Маркл, отказавшись ужинать с ним и братом

Близкий к королевской семье источник сообщает, что еще в день смерти Елизаветы II младший сын леди Дианы сильно повздорил с отцом. И все из-за того, как король Карл III просил принца Гарри не брать с собой в Шотландию Меган Маркл.

Поговаривают, что именно из-за этой ссоры герцог Сассекский опоздал на самолет и не успел попрощаться с бабушкой. Так вышло, что в Балморал принц Гарри прибыл только через полтора часа после того, как было объявлено о смерти Ее Величества.

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Инсайдеры сообщают, что в тот же день внук Елизаветы II отказался ужинать с отцом и братом принцем Уильямом из-за размолвки.

«Гарри был так занят, пытаясь получить разрешение привезти Меган в Балморал, что пропустил рейс. После этого он был так взбешен, что отказался ужинать с отцом и братом. Это было оскорбительно. И он уехал из Балморала при первой же возможности, чтобы успеть на первый рейс обратно в Лондон», — уточнил источник.

По материалам The Sun.