«Был в ужасе»: Манучаров пожурил Шахназарова за телефон 1996 года выпуска

Телеведущий Вячеслав Манучаров в своем шоу «Эмпатия Манучи» в разговоре с актером Андреем Соколовым пожурил режиссера Карена Шахназарова.
«Я недавно смотрел интервью Карена Шахназарова. Был, честно говоря, в ужасе. На каждый вопрос, смотрите ли вы кино, Netflix, какие-то сериалы он отвечал: «Я кино не смотрю. Сериалы не смотрю. Мне это не интересно».
Как отметил Манучаров, для него как для человека, который относится к кино, эти признания Шахназарова ужасно страшны. «Вот концерн «Мосфильм». Вот директор этого концерна. И вот он отвечает, что не смотрит кино, сериалы не смотрит. У него телефон 1996 года выпуска. Телеграм-каналы не смотрит. На его примере я понимаю, что в государстве нет человека, который мог бы это на себе замкнуть», — заявил Манучаров.
Ранее Карен Шахназаров в разговоре с Ксенией Собчак действительно признавался, что у него старый кнопочный телефон. Кроме того, он говорил, что не следит за новинками кинематографа.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».