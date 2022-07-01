«Был в ужасе»: Манучаров пожурил Шахназарова за телефон 1996 года выпуска

Как отметил телеведущий, он в шоке, что режиссер не следит за новинками кино и сериалов.
Вячеслав Манучаров

Вячеслав Манучаров. Фото: Global Look Press

Телеведущий Вячеслав Манучаров в своем шоу «Эмпатия Манучи» в разговоре с актером Андреем Соколовым пожурил режиссера Карена Шахназарова.

«Я недавно смотрел интервью Карена Шахназарова. Был, честно говоря, в ужасе. На каждый вопрос, смотрите ли вы кино, Netflix, какие-то сериалы он отвечал: «Я кино не смотрю. Сериалы не смотрю. Мне это не интересно».

Как отметил Манучаров, для него как для человека, который относится к кино, эти признания Шахназарова ужасно страшны. «Вот концерн «Мосфильм». Вот директор этого концерна. И вот он отвечает, что не смотрит кино, сериалы не смотрит. У него телефон 1996 года выпуска. Телеграм-каналы не смотрит. На его примере я понимаю, что в государстве нет человека, который мог бы это на себе замкнуть», — заявил Манучаров.

Ранее Карен Шахназаров в разговоре с Ксенией Собчак действительно признавался, что у него старый кнопочный телефон. Кроме того, он говорил, что не следит за новинками кинематографа.

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