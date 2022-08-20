«Он был в кокошнике»: Собчак высмеяла Тимати

Светская львица регулярно отпускает колкости в адрес рэпера.
Ксения Собчак и Тимати

Ксения Собчак и Тимати. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» опубликовала шутку в адрес Тимати, которую подсмотрела в одном из телеграм-каналов.

«Петербуржцы заметили Тимати на побережье Финского залива. Он был в кокошнике и набирал воду в канистру с надписью «матча-латте», - посмеялась Собчак.

Под надписью Собчак оставила несколько улыбающихся смайликов.

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Напомним, что Тимати стал одним из совладельцев новой сети кофеен - Stars Сoffee. Она призвана заменить ушедший из России Starbucks.

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