«Он был в кокошнике»: Собчак высмеяла Тимати

«Петербуржцы заметили Тимати на побережье Финского залива. Он был в кокошнике и набирал воду в канистру с надписью «матча-латте», - посмеялась Собчак.

Под надписью Собчак оставила несколько улыбающихся смайликов.

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Напомним, что Тимати стал одним из совладельцев новой сети кофеен - Stars Сoffee. Она призвана заменить ушедший из России Starbucks.