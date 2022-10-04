«Был уверен, что за 700 миллионов уступят»: Пугачева и Галкин* отказались снижать цену на замок

Несколько дней назад стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой роскошный замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. За элитную недвижимость супруги запросили один миллиард рублей.

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*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

По словам экс-депутата Роман Худякова, несмотря на высокую стоимость, на звездный коттедж все же нашелся покупатель. Некий известный человек, пожелавший сохранить свое имя в тайне, хотел приобрести замок за 700 миллионов рублей, однако его владельцы отказались торговаться.