«Был уверен, что за 700 миллионов уступят»: Пугачева и Галкин* отказались снижать цену на замок

Несколько дней назад стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин* выставили на продажу свой роскошный замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь. За элитную недвижимость супруги запросили один миллиард рублей.
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*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
По словам экс-депутата Роман Худякова, несмотря на высокую стоимость, на звездный коттедж все же нашелся покупатель. Некий известный человек, пожелавший сохранить свое имя в тайне, хотел приобрести замок за 700 миллионов рублей, однако его владельцы отказались торговаться.
«Все-таки не 700 миллионов рублей, а один миллиард захотела. Это человек из шоу-бизнеса, который предпочитает остаться неизвестным. Он, кстати, в России, никуда уезжать не собирается, но планировал поторговаться за замок и был уверен, что ему уступят», — рассказал Худяков в соцсети.
Напомним, многие риелторы сходятся во мнении, что Пугачевой и Галкину будет сложно продать свой особняк со столь специфической архитектурой. Особенно сейчас, когда на рынке элитной недвижимости наблюдаются проблемы с продажами.