«Был список»: экс-звезда Comedy Club рассказал о запретных темах на шоу

Юморист, звезда КВН из команды «Станция спортивная» Иван Пышненко четыре года являлся резидентом популярного шоу Comedy Club на ТНТ. Комик пришел на проект в 2014 году и столкнулся с запретными темами. О них шоумен рассказал в интервью на YouTube-канале «Чайных дел мастерская».

«Когда мы пришли в Comedy, уже не было пошлости. Был список запретов, чего нельзя. То есть если сейчас посмотреть Comedy, уже нет ни гей-номеров, ни алко, наркотиков», - рассказал артист. И уточнил: «Я больше скажу: сейчас в связи с изменениями в законодательстве урезаются даже какие-то выпуски старые, на момент еще когда что-то было можно».

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Пышненко выступал в дуэте с другим популярным кавээнщиком Дмитрием Кожомой. Позже он стал участником скандальной юмористической передачи «Игра».