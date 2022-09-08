«Был список»: экс-звезда Comedy Club рассказал о запретных темах на шоу

Сейчас цензурируются даже старые выпуски.
Comedy Club

Comedy Club. Кадр из шоу

Юморист, звезда КВН из команды «Станция спортивная» Иван Пышненко четыре года являлся резидентом популярного шоу Comedy Club на ТНТ. Комик пришел на проект в 2014 году и столкнулся с запретными темами. О них шоумен рассказал в интервью на YouTube-канале «Чайных дел мастерская».

«Когда мы пришли в Comedy, уже не было пошлости. Был список запретов, чего нельзя. То есть если сейчас посмотреть Comedy, уже нет ни гей-номеров, ни алко, наркотиков», - рассказал артист. И уточнил: «Я больше скажу: сейчас в связи с изменениями в законодательстве урезаются даже какие-то выпуски старые, на момент еще когда что-то было можно».

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Пышненко выступал в дуэте с другим популярным кавээнщиком Дмитрием Кожомой. Позже он стал участником скандальной юмористической передачи «Игра».

Иван Пышненко. Фото: соцсети

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