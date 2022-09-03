«Он был пожарником»: Бероев рассказал о погибшем в Беслане в 2004 году родственнике

Актер Егор Бероев в «Телеграм» призвал всех россиян вспомнить Беслан и помянуть тех, кто погиб в этой чудовищной бойне.
«Мы, Бероевы, также потеряли там потрясающего человека, нашего брата, Он был пожарником и подвозил в школу журналистку. Он был первым убитым, отказался содрать с себя погоны, ему было 24 года, его звали Аслан Бероев».
По словам Бероева, своим поступком, силой духа, Аслан дал надежду другим. Показал этим нелюдям, что честь и достоинство всегда сильнее.
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Напомним, что Россия в эти дни поминает всех погибших в Беслане, когда в 2004 году школу захватили террористы. Всего погибло 334 человека, большая часть из которых – дети.