«Он был пожарником»: Бероев рассказал о погибшем в Беслане в 2004 году родственнике

По словам Бероева, своим поступком, силой духа, Аслан дал надежду другим. Показал этим нелюдям, что честь и достоинство всегда сильнее.

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Напомним, что Россия в эти дни поминает всех погибших в Беслане, когда в 2004 году школу захватили террористы. Всего погибло 334 человека, большая часть из которых – дети.