«Он был полон планов на жизнь»: Ирина Безрукова показала, каким видела Сергея Пускепалиса в последний раз

«Увы, новости не всегда приходят радостные.. Погиб мой коллега Сергей Пускепалис. Таким я его видела в последний раз... Мы душевно пообщались на премьере фильма «Аркаим»...

Он был полон планов на жизнь, работу… А сегодня я узнаю, что его больше нет!

Невозможно больно осознавать, как несправедливо уходят люди, которые могли бы еще много-много лет работать, делать нашу жизнь и искусство прекраснее.

«Жизнь конечна, а иногда внезапно конечна...», и перед этим мы, видимо, бессильны. Соболезную родным и близким.

Берегите себя и близких.. Будьте бережны в словах, мыслях и действиях.. Жизнь, увы не бесконечна», — написала актриса.