«Он был полон планов на жизнь»: Ирина Безрукова показала, каким видела Сергея Пускепалиса в последний раз

20 сентября в ДТП погиб известный актер. Многие его коллеги не могут поверить в случившееся.
Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис. Фото: Global Look Press

20 сентября ушел из жизни актер Сергей Пускепалис. Он погиб в результате ДТП, когда его машина выехала на встречку на трассе и столкнулась с фурой. Артист умер на месте происшествия. Напомним, что он успел сняться в десятках разных кинолент. Многие знают его по ролям в картинах: «А у нас во дворе», «Желтый глаз тигра», «Метро». Для его коллег авария стала настоящим потрясением. 

Яна Поплавская, Екатерина Стриженова и другие известные персоны выразили соболезнования его родным. Многие отмечают, что Сергей был предан своему делу, а также имел доброе сердце. Не может поверить в случившееся и Ирина Безрукова. 

«Увы, новости не всегда приходят радостные.. Погиб мой коллега Сергей Пускепалис. Таким я его видела в последний раз... Мы душевно пообщались на премьере фильма «Аркаим»...

Он был полон планов на жизнь, работу… А сегодня я узнаю, что его больше нет!

Невозможно больно осознавать, как несправедливо уходят люди, которые могли бы еще много-много лет работать, делать нашу жизнь и искусство прекраснее.

«Жизнь конечна, а иногда внезапно конечна...», и перед этим мы, видимо, бессильны. Соболезную родным и близким.

Берегите себя и близких.. Будьте бережны в словах, мыслях и действиях.. Жизнь, увы не бесконечна», — написала актриса.

Сергей Пускепалис. Фото: соцсети Ирины Безруковой

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