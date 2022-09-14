«Он был патриотом, талантливым человеком»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

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Медиаменеджер скоропостижно скончался в приморской тайге во время экспедиции от инсульта, ему было 68 лет.

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — сказал Владимир Путин.

Сообщение опубликовано на сайте Кремля. Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина. У него остались трое детей и жена.