«Был отек мозга и жидкость в легких»: Боня ужаснула рассказом о восхождении на гору

Телеведущая не отказалась от идеи покорить вершину.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Виктория Боня продолжает усердно заниматься, чтобы покорить гору Манаслу в Непале. Подъем до первого лагеря дался экс-звезде «Дома-2» очень тяжело.

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«У меня был микро отек мозга и скапливалась жидкость в легких», — поделилась модель в соцсети.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Боня не отказалась от идеи покорения вершины. После проверки в госпитале врачи разрешили ей вернуться в горы. Сейчас она во второй раз пытается пройти адаптацию высоты.

«В прошлый раз я дошла только до первого лагеря. Мне очень тяжело давалась адаптация и я думала, что не смогу больше идти. Напомню, это моя первая гора в жизни, кроме Куршевеля», — рассказала Виктория.

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