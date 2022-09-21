Был опыт с Кеосаяном: Хмельницкая объяснила, почему не хочет играть свадьбу

Алена Хмельницкая вот уже восемь лет счастлива в отношениях с предпринимателем Александром Синюшным. Однако играть свадьбу и расписываться с ЗАГСе актриса почему-то не спешит. Поклонники недоумевают: неужели причина в первом браке с Тиграном Кеосаяном. И побывав замужем Алена поняла, что ей комфортнее без штампа в паспорте.

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Кстати, бывший муж актрисы нашел свою вторую половинку, обзаведясь общими детьми с Маргаритой Симоньян. С нынешней женой режиссера Алена Хмельницкая на короткой ноги. Они часто встречаются на семейных посиделках. К экс-возлюбленной Симоньян мужа не ревнует.

Сама Хмельницкая объясняет свое нежелание выходить замуж тем, что ей просто некому демонстрировать свой новый замужний статус.

«Зачем эта бумажка из ЗАГСа. Кому ее надо показывать? Вот пример. По платной дороге едешь и оплачиваешь. Таксист спрашивает: "А нужен чек?" А мне некому его показывать. Наверное, имеет смысл радостная церемония, но это если людям хочется», — добавила Хмельницкая.

По материалам «ВокругТВ»