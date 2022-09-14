«Был мужиком настоящим, исследователем»: Песков — с прощальными словами к Сунгоркину

Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким Владимира Сунгоркина, скоропостижно скончавшегося в Приморье во время экспедиции.

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68-летний главный редактор «Комсомольской правды» перенес инсульт, спасти его не удалось. У него осталось трое детей и жена.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что именно с его помощью «Комсомолка» стала любимым средством массовой информации для миллионов людей на Земле.

«Он был и журналистом, и мужиком настоящим, и путешественником, и исследователем, и энтузиастом, и отцом, и мужем. Это большая потеря, ее невозможно восполнить. Мы всегда его будем помнить», — сказал Песков.

Он заметил, что всегда с удовольствием сотрудничал с Сунгоркиным и в информационном пространстве, а также в «Русском географическом обществе».