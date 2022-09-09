Был еще женат! Прилучный взболтнул, в каком году на самом деле познакомился с Брутян

Павел Прилучный в свежем интервью взболтнул, в каком году он на самом деле познакомился с Зепюр Брутян. На тот момент актер из сериала «Желтый глаз тигра» был еще женат на Агате Муцениеце.

При этом «мажор» дал понять, что сначала с Зепюр они были просто коллегами. Никакого романа на съемках сериала «В клетке» у них не было.

Только уже после того, как Прилучный разошелся с Агатой и пришел в себя после развода, он обратил внимание на Брутян.

Какое время рядом с «мажором» была «папина дочка» Мирослава Карпович. Однако, по словам Павла, они были просто друзьями.

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