«Был еще тот фрукт»: Моисеев притворялся тяжелобольным

Ольга Кормухина сожалеет о смерти Бориса Моисеева. В шоу «Ты не поверишь!» певица рассказала, как однажды артист разыграл ее.

«Однажды на концерте он со сцены назвал меня Тиной Тернер. А я ее терпеть не могла тогда. Прихожу к нему в гримерку, а там скорая, Боре делают уколы. А у него типа приступ язвы разыгрался.

Оказалось, он меня так разыграл, чтобы я не ругалась. Был еще тот фрукт, в общем», — заявила Кормухина.