Был ее первым: Анна Калашникова встала на колени перед Сергеем Зверевым

На днях, во время одной из московских вечеринок, произошла неожиданная встреча. Поющий стилист Сергей Зверев оказался в том же заведении, что и певица и актриса Анна Калашникова.
«Анна Калашникова, которую я открыл когда-то», — сказал 58-летний шоумен.
Девушка, услышав эти слова, тут же бросилась перед Зверевым на колени. Артистка заявила, что Сергей был у нее первым. Наверняка имеется в виду первым, кто открыл ей дорогу на сцену.
Анна Калашникова не смогла устоять на ногах при виде Сергея Зверева. Фото: из личного архива звезды
«Десять лет назад мы снимали с Сергеем вместе клип на его песню «Давай я тебя раздену» и собрали тогда все возможные и невозможные награды, — с восторгом рассказала Калашникова, поднимаясь с пола. — А так же Сергей на меня влиял очень интересным образом. Посоветовал носить парики и интересные наряды. Вы — мой крестный папа в шоу-бизнесе!»
«Я всегда говорил, что тебе надо два хотя бы хита. У тебя столько всего есть, — прокомментировал карьеру Анны знаменитый стилист. — Потом я на каком-то мероприятии услышал и говорю: «Ну, наконец-то!» Я тебя поздравляю».
Зверев рассыпался в комплиментах певице. Сказал, что ему понравились ее песни «Гагарин» и «Не ври мне в Риме». Получив признание от своего кумира, Анна снова бухнулась на колени перед ним, но уже затем, чтобы уговорить артиста спеть с ней дуэтом.
Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».