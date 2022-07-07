Был ее первым: Анна Калашникова встала на колени перед Сергеем Зверевым

На днях, во время одной из московских вечеринок, произошла неожиданная встреча. Поющий стилист Сергей Зверев оказался в том же заведении, что и певица и актриса Анна Калашникова.

«Анна Калашникова, которую я открыл когда-то», — сказал 58-летний шоумен.

Девушка, услышав эти слова, тут же бросилась перед Зверевым на колени. Артистка заявила, что Сергей был у нее первым. Наверняка имеется в виду первым, кто открыл ей дорогу на сцену.