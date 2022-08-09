«Он был ангелом»: жена Разина раскрыла детали отношений с Шатуновым

Жена продюсера Андрея Разина певица Наталья Грозовская на Ютуб-канале группы «Ласковый май» рассказала об отношениях с музыкантом Юрием Шатуновым.
«Хочу сказать, что мы близко общались после смерти музыканта «Ласкового мая» Миши Сухомлинова. Юре была нужна моя помощь. Я ему помогла в тяжелые времена. Помогла их пройти как друг. Я работала в «Ласковом мае» в те годы. Он выступал сам по себе. Мы пересекались и дружили, писали песни. Очень жаль, что не стало чистого человека на этой земле. Он был ангелом. Спасибо ему, что был с нами на этой планете».
Как заметила Грозовская, жалко и печально, что ушел талантливый и хороший человек. «Я хочу сказать, что, конечно, это была новость для всех неожиданная и печальная. Многие на песнях Юры Шатунова выросли, женились и разводились, справляли дни рождения. Целая эпоха шоу бизнеса и СССР. Поэтому, конечно, это печальное известие застало нас врасплох», - заметила Наталья Грозовская.
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Напомним, что Наталья Грозовская – пятая жена Андрея Разина. Вместе они с 2013 года. Она живет в Лас-Вегасе.