«Он был ангелом»: жена Разина раскрыла детали отношений с Шатуновым

Как заметила Грозовская, жалко и печально, что ушел талантливый и хороший человек. «Я хочу сказать, что, конечно, это была новость для всех неожиданная и печальная. Многие на песнях Юры Шатунова выросли, женились и разводились, справляли дни рождения. Целая эпоха шоу бизнеса и СССР. Поэтому, конечно, это печальное известие застало нас врасплох», - заметила Наталья Грозовская.

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Напомним, что Наталья Грозовская – пятая жена Андрея Разина. Вместе они с 2013 года. Она живет в Лас-Вегасе.