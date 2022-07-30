«Бузятиной отдает»: Михееву подняли на смех за ее фото в бра врастопырку

Алла Михеева после ухода на каникулы шоу «Вечерний Ургант» активно стала заполнять свои социальные сети. Поклонники, конечно, рады этому, но вот ее последнее фото во «ВКонтакте» немало позабавило народ.

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Ведущая запечатлелась на набережной в топе-бра, юбке мини и ботфортах, раскинув ноги. Главным предметом обсуждений стала обувь Михеевой и ноги, которые чудесным образом казались больше обычного на фотографии.

Этим фотосессия Аллы Михеевой напомнила подписчикам былые опыты Ольги Бузовой.