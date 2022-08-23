Бузова закрутила роман с бывшим возлюбленным Калашниковой

Несколько дней назад Семенов подарил Бузовой дорогие туфли Jimmy Choo, усыпанные более чем 7000 кристаллами Swarovski. Стоят такие порядка 350 тысяч рублей. Затем Иван презентовал Бузовой браслет Van Cleef за полмиллиона рублей.

Также Семенов подарил Бузовой много марок брендовой одежды. Кроме того, Бузова посетила день рождения родного брата Семенова.

Пока Бузова и Семенов не комментируют свою связь. Дело в том, что Семенов, возможно, еще не закончил отношения со своей бывшей возлюбленной Анной Калашниковой, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Семенов и Калашникова были вместе три года. Минувшей зимой пара прекратила официальные отношения. Калашникова говорила, что Семенов ей изменял. Позже их стали снова видеть вместе.