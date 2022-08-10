Бузова вышла топлес на люди, демонстрируя «хозяйство» без прикрас (фото)

В последнее время Ольгу Бузову частенько осуждают за то, что она слишком любит показывать свою пятую точку людям.
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Что ж, певица услышала критику в свой адрес и решила на деле доказать, что гордится не только формами снизу, но и сверху. В своем телеграме на сей раз звезда разместила снимок топлес на балконе отеля в Сочи, выпячивая то, чем богата на первый план.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Ольгу Бузову ни капли не смутил тот момент, что на улице было светло и вполне себе можно предположить, что в это время на курорте сложно остаться незамеченной. Тем более побережье Черного моря сейчас ломится от туристов.