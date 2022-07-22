Бузова в мини-юбке и грубых ботинках оторвалась с Галустяном на «Звездах в Африке»

Ольга Бузова и Михаил Галустян, похоже, отлично сработались во время съемок реалити-шоу канала ТНТ «Звезды в Африке».
Целый месяц они трудились соведущими экстремального проекта, успели записать совместный трек «Мой Миша» и оторваться на вечеринке, посвященной окончанию съемок третьего сезона реалити-шоу.
В микроблоге Ольга Бузова поделилась видео, на котором она лихо отплясывает в компании Михаила Галустяна.
«Если «шапка», то только такая! Михаил Галустян. Как вам наш творческий тандем?» — подписала кадры Ольга Бузова.
Теледива грациозно двигается под звуки собственного голоса, облаченная в розовый топ и такую же мини-юбку, которые она сочетала с ботинками на грубой подошве.
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«Огонь! Спасибо за улыбку и хорошее настроение. Обожаю людей с прекрасным чувством юмора», «Интересно, кто кого смешит больше? Кому повезло?», «Вы дополняете друг друга», — отреагировали на видео подписчики Ольги Бузовой.