Бузова в мини-юбке и грубых ботинках оторвалась с Галустяном на «Звездах в Африке»

Ольга Бузова и Михаил Галустян, похоже, отлично сработались во время съемок реалити-шоу канала ТНТ «Звезды в Африке».

Целый месяц они трудились соведущими экстремального проекта, успели записать совместный трек «Мой Миша» и оторваться на вечеринке, посвященной окончанию съемок третьего сезона реалити-шоу.

В микроблоге Ольга Бузова поделилась видео, на котором она лихо отплясывает в компании Михаила Галустяна.

«Если «шапка», то только такая! Михаил Галустян. Как вам наш творческий тандем?» — подписала кадры Ольга Бузова.

Теледива грациозно двигается под звуки собственного голоса, облаченная в розовый топ и такую же мини-юбку, которые она сочетала с ботинками на грубой подошве.