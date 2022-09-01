Бузова провела с Батрутдиновым последнюю ночь лета

Напомним, что Бузову и Батрутдинова подозревали в романе. Звезды знакомы много лет и не раз проводили на отдыхе вместе время.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Позже Бузова и Батрутдинов рассказывали, что они словно брат и сестра. Любовных отношений между ними никогда не было и не будет.