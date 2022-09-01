Бузова провела с Батрутдиновым последнюю ночь лета

Ранее звезд подозревали в бурном романе.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» опубликовала кадр, на котором она запечатлена вместе со своим давним другом — юмористом Тимуром Батрутдиновым.

«А вы с кем и как провели последнюю ночь лета? На часах 1:33, и я только закончила».

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: телеграм Ольги Бузовой

Напомним, что Бузову и Батрутдинова подозревали в романе. Звезды знакомы много лет и не раз проводили на отдыхе вместе время.

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Позже Бузова и Батрутдинов рассказывали, что они словно брат и сестра. Любовных отношений между ними никогда не было и не будет.

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