Бузова провела с Батрутдиновым последнюю ночь лета

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» опубликовала кадр, на котором она запечатлена вместе со своим давним другом — юмористом Тимуром Батрутдиновым.
«А вы с кем и как провели последнюю ночь лета? На часах 1:33, и я только закончила».
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: телеграм Ольги Бузовой
Напомним, что Бузову и Батрутдинова подозревали в романе. Звезды знакомы много лет и не раз проводили на отдыхе вместе время.
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Позже Бузова и Батрутдинов рассказывали, что они словно брат и сестра. Любовных отношений между ними никогда не было и не будет.