«Бузова пошла вразнос»: Борисова рассказала о новом «увлечении» певицы

Телеведущая Дана Борисова в «Телеграм» в очередной раз негативно отозвалась о певице Ольге Бузовой.
«Бузова пошла вразнос. Теперь она не только со сцены провозглашает, как она любит, прости господи, большие пенисы, но и не стесняясь, чешет в общественных местах промежность. Прилагаю видео!».
Ранее Дана Борисова заявила, что Ольга Бузова часто выходит на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что надо принимать меры.
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Напомним, что сама Ольга Бузова никак на подобную критику не реагирует. Она предпочитает отмалчиваться.