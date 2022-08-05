«Бузова пошла вразнос»: Борисова рассказала о новом «увлечении» певицы

Ранее Дана Борисова заявила, что Ольга Бузова часто выходит на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Она считает, что надо принимать меры.

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Напомним, что сама Ольга Бузова никак на подобную критику не реагирует. Она предпочитает отмалчиваться.