Бузова опять за свое: на выставленном в Сеть видео ведущая еле ворочает языком, бесконечно обнимаясь с Галустяном

Ольга Бузова показала кадры с вечеринки в честь новой песни.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова любит выкладывать в свои соцсети кадры, где она выглядит ну очень веселенькой. Иногда ей в этом помогают подруги вроде Клавы Коки. В Африке артистка не стала изменять себе.

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Она собрала вечеринку для съемочной группы в честь премьеры песни «Михаил», которую она исполнила вместе с Михаилом Галустяном. Напомним, ведущие прибыли в Лимпопо для работы над следующим выпуском проекта «Звезды в Африке».

На видео Михаил Галустян вначале шутит, изображает пьяного, а потом уже расслабленно смеется в объятиях Ольги Бузовой, которая еле ворочает языком.

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