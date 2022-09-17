Бузова о полете в Волгоград: «Нас жутко трясло! У меня полный шок!»

Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Бузова испытала сильнейший стресс при полете на самолете в Волгоград. Певица заявила, что их лайнер мог потерпеть катастрофу, но их спасло чудо.

«Я сейчас пережила жуткий стресс! Наш самолет не могли целый час посадить из-за сильнейшего тумана в Волгограде. Нас жутко трясло. Было очень сильная турбулентность, за окном сверкали молнии. Это было ужасно. Слава Богу, все закончилось», - заявила Бузова.

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