Бузова может записать совместную песню с Губерниевым

Певица Ольга Бузова может записать совместную песню со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

«Я бы с ней спел, но это мне больше надо, чем ей. Мы все дети Бузовой в шоубизе», - заявил журналист в шоу «Стрелец-молодец».

Как заметил Губерниев, в свое время Бузова на него сильно обижалась за шуточку про коньяк. Помириться они смогли благодаря телеведущей Тине Канделаки. Недавно Бузова даже звала Губерниева на свой концерт. Правда, он на нем не появился из-за сильной занятости.

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Напомним, что в прошлом году в студии «Матч ТВ» Губерниев довел Бузову до слез своими шутками. Он просил прощения, но певица и слушать его не желала.