Бузова лопнет от зависти: Самбурская оседлала шест, повиснув вниз головой и раздвинув ноги

После того как Ольга Бузова увлеченно погрузилась в освоение танца на шесте, многие звезды решили тоже освоить эти танцы. Светлана Ходченкова, Юлия Барановская, а теперь и Настасья Самбурская пополнили группу фанатов откровенного и сложного искусства.

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Звезда сериала «универ» Настасья Самбурская, судя по навыкам и легкости, уже давно занимается. Девушка продемонстрировала свои достижения, лихо оседлав шест вниз головой, а затем раздвинула в воздухе ноги. «Стриптиз для бедных», - подписала звезда свое видео.