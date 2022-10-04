Бузова или Бородина: Собчак предложила кандидатов в президенты

Алена Водонаева вдруг задумалась на тему, как ее подписчики относятся к тому, чтобы страной начала руководить женщина.

При этом экс-участница «Дома-2» решила сразу обозначиться в своем телеграме, что себя в качестве кандидата в президенты, а также экс-ведущую проекта она не предлагает рассматривать.

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«А вот интересно: какие мысли по поводу «женщина-президент»? У нас в стране. Не я, не Собчак, а чисто гипотетически», — написала Водонаева.

Ксения Собчак тут же откликнулась на это послание Алены Водонаевой, предложив своих кандидатов в президенты России: «Бузова или Бородина?»

Стоит отметить. что в опроснике Водонаевой на момент публикации большинство опрашиваемых заявило, что хорошо относятся к женщинам во власти.