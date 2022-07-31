«Бузова дубль два»: Прилучный рассмешил народ фейстюнингом в соцсетях

Актер Павел Прилучный в последнее время удивляет народ в социальных сетях. Подписчики заметили, что он стал вести себя в несвойственной манере – активно демонстрировать личную жизнь в Интернете, рисовать красивые картинки на фото.

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Правда последний кадр из Армении, когда он рефлекторно отбросил от себя прильнувшую к нему пассию Зепюр Брутян, натолкнул народ на мысли, что это все-таки поведение по контракту.