«Бузова дубль два»: Прилучный рассмешил народ фейстюнингом в соцсетях

Актер Павел Прилучный в последнее время удивляет народ в социальных сетях. Подписчики заметили, что он стал вести себя в несвойственной манере – активно демонстрировать личную жизнь в Интернете, рисовать красивые картинки на фото.
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Правда последний кадр из Армении, когда он рефлекторно отбросил от себя прильнувшую к нему пассию Зепюр Брутян, натолкнул народ на мысли, что это все-таки поведение по контракту.
Ну а теперь Павел Прилучный подлил масла в огонь – в личном блоге он вышел на связь с подписчиками, наложив на свое лицо компьютерную маску, улучшающую внешность. Критики не заставили себя долго ждать.
«Бузова дубль два», «Вот и мужики туда же», «Боже, кто это?» - написали пользователи Сети.
Павел Прилучный. Фото: соцсети