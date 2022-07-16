Бусы в два ряда и черная роза на плече: Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым вышла в свет

Прославленная фигуристка Татьяна Навка в субботу вечером вышла в свет в сопровождении мужа Дмитрия Пескова.
В микроблоге Татьяна Навка разместила снимок, который сделала перед началом мероприятия. В кадре олимпийская чемпионка по фигурному катанию позирует вместе с мужем в салоне автомобиля.
Татьяна Навка для выхода в свет облачилась в черный наряд на тонких бретелях, вероятно, это платье-комбинация.
Акцентом наряда стала черная роза на плече у Татьяны Навки. В качестве аксессуаров - бусы из белых камней в два ряда.
Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Фото: соцсети
«Едем на юбилей. Отгадаете к кому?» - обратилась с вопросом к подписчикам Татьяна Навка.
Те очень быстро сообразили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков получили приглашение на юбилей от Григория Лепса.
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Напомним, в эту субботу, 16 июля, Григорию Лепсу исполнилось 60 лет.