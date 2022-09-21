Бурунов сообщил о своей госпитализации

Актер Сергей Бурунов сделал заявление на своей странице в соцсети, он рассказал о деталях своей госпитализации. Бурунов подтвердил, что заразился коронавирусом, но добавил, что не видит в этом ничего страшного.

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«Я заболел, но ничего страшного в этом нет. Просто я решил госпитализировать сам себя, поскольку человек я тревожный и ответственный», — приводит слова актера издание РИА ФАН.

Бурунов пояснил: он решил лечь в клинику, потому что не хочет становиться источником опасности для окружающих, не хочет никого заражать. Он сообщил, что его состояние — стабильно, и призвал не разводить панику по этому поводу.