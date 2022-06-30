«Бурление светлоликой совести»: Шахназаров — об уволенных из московских театров худруках

Накануне сразу в трех московских театрах сменились художественные руководители. Так, «Школу современной пьесы» покинул Иосиф Райхельгауз, «Гоголь-центр» — Алексей Агранович, а «Современник» — Виктор Рыжаков.

Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на такую громкую новость и предположил, что будет в ближайшем будущем.