«Бурление светлоликой совести»: Шахназаров — об уволенных из московских театров худруках

Накануне сразу в трех московских театрах сменились художественные руководители. Так, «Школу современной пьесы» покинул Иосиф Райхельгауз, «Гоголь-центр» — Алексей Агранович, а «Современник» — Виктор Рыжаков.
Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на такую громкую новость и предположил, что будет в ближайшем будущем.
«Райхельгауз уволен из театра «Школа современной пьесы», Агранович уволен из «Гоголь-центра», Рыжаков — из «Современника». Отныне трясти (нецензурное слово) с табуретки можно будет только на театральных квартирниках. Завтра ожидается бурление светлоликой совести», — высказался Шахназаров в своем телеграм-канале.
Добавим, что «Школу современной пьесы» возглавил Дмитрий Астрахан, а «Гоголь-центр» — Антон Яковлев. Директором «Современника» станет Юрий Кравец.
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