Бурак Озчивит в пяти словах объяснил, что на самом деле у него происходит с женой

За жизнью популярного турецкого актера Бурака Озчивита следят миллионы людей по всему миру. Два месяца назад стало известно, что жена артиста беременна вторым ребенком. Однако сегодня пришла новость, что между супругами случился серьезный разлад.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Всему виной якобы — мать актера. Беременная невестка не поладила с женщиной и, как писали турецкие СМИ, ушла из дома.

Бурак молниеносно отреагировал на слухи в прессе.