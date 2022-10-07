«Булочка с корицей»: Клава Кока утянула корсетом свою «сдобу», добавив пышности

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока готовится к своему грандиозному концерту, который назвала балом. Его певица анонсировала еще в начале года, но из-за переносов шоу пришлось перенести.

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Готовясь к шоу, Кока в соцсетях показывает свои наряды, в которых собирается блистать. Один из них – дерзкий кожаный корсет, который эффектно подчеркнул сдобный бюст красотки.

«Булочка с корицей», - подписала фото во «Вконтакте» Кока.

Подписчики согласились, что выглядит Клава Кока в этом кожаном наряде аппетитно.