«Бухал и руку поднимал»: Наталья Фриске рассказала о бывшем муже

Наталья Фриске рассказала о своем первом муже Артеме в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион». Как выяснилось, молодой человек любил загулять и выпить.

«Он часто просто пропадал. Мог позвонить в пятницу вечером, что едет домой и появлялся только в воскресенье вечером. Бухал, руку поднимал. В последний раз меня ударил головой об стену, а я ему нос сломала», - заявила девушка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во второй раз она отправилась в ЗАГС, когда Жанна уже была больна. Мужем Натальи стал вполне обычный человек — сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Но и тут не сложилось.