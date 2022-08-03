«Бухает в Карелии»: Шахназаров рассказал, куда на самом деле ездит Гребенщиков вместо Тибета

По словам Шахназарова, Гребенщиков всех обманывает. «Да он бухает в Карелии, а потом говорит, что с тибетскими монахами был», — заметил журналист.

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Ранее Борис Гребенщиков утверждал, что ездит на регулярной основе в Тибет. По его словам, это место его силы, где он общается с монахами.