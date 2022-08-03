«Бухает в Карелии»: Шахназаров рассказал, куда на самом деле ездит Гребенщиков вместо Тибета

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» заявил, что музыкант Борис Гребенщиков, скорее всего, никогда не был в Тибете.
«Журналисты поехали узнать, к каким монахам ездит Гребенщиков. Монахи сказали, что такого вообще не знают. Никогда не появлялся у них».
По словам Шахназарова, Гребенщиков всех обманывает. «Да он бухает в Карелии, а потом говорит, что с тибетскими монахами был», — заметил журналист.
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Ранее Борис Гребенщиков утверждал, что ездит на регулярной основе в Тибет. По его словам, это место его силы, где он общается с монахами.