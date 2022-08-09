«Бухает?»: Дмитрий Тарасов обескуражил россиян опухшим лицом

Поклонники в шоке.
Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Тарасов. Фото: Global Look Press

Бывший футболист Дмитрий Тарасов несколько лет назад развелся с Ольгой Бузовой и женился на модели Анастасии Костенко. Девушка родила ему трех детей, спортсмен вроде как обрел семейное счастье, однако карьера его пошла вниз.

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Футбольные клубы разорвали с Тарасовым контракты, уже второй год он сидит дома без работы, подрабатывая блогером в соцсетях.

Фото: соцсети

Поклонники начали подозревать, что Дмитрий с горя злоупотребляет алкоголем. Тарасов выложил в Сеть видео, на котором предстал с очень опухшим лицом.

«Бухает?» - это самый популярный вопрос, который задают футболисту в Интернете.

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