«Бухает?»: Дмитрий Тарасов обескуражил россиян опухшим лицом

Бывший футболист Дмитрий Тарасов несколько лет назад развелся с Ольгой Бузовой и женился на модели Анастасии Костенко. Девушка родила ему трех детей, спортсмен вроде как обрел семейное счастье, однако карьера его пошла вниз.
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Футбольные клубы разорвали с Тарасовым контракты, уже второй год он сидит дома без работы, подрабатывая блогером в соцсетях.
Фото: соцсети
Поклонники начали подозревать, что Дмитрий с горя злоупотребляет алкоголем. Тарасов выложил в Сеть видео, на котором предстал с очень опухшим лицом.
«Бухает?» - это самый популярный вопрос, который задают футболисту в Интернете.