«Бухает?»: Дмитрий Тарасов обескуражил россиян опухшим лицом

Бывший футболист Дмитрий Тарасов несколько лет назад развелся с Ольгой Бузовой и женился на модели Анастасии Костенко. Девушка родила ему трех детей, спортсмен вроде как обрел семейное счастье, однако карьера его пошла вниз.

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Футбольные клубы разорвали с Тарасовым контракты, уже второй год он сидит дома без работы, подрабатывая блогером в соцсетях.