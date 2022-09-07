«Будут очень интересные суммы»: Бузова и Загитова встретятся на боксерском поединке

Певица Ольга Бузова и фигуристка Алина Загитова вскоре померятся силами на боксерском поединке. Произойдет это ранее декабря 2022 года.

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Как рассказал промоутер Владимир Хрюнов, в настоящее время о битве знаменитостей договариваются с их представителями. Пока имеется загвоздка в сроке его проведения: Алина Загитова участвует в ледовом шоу в декабре этого года, как раз в период, когда планировался бой. Поэтому, скорее всего, его проведут раньше.

«Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса. Информация про гонорары появится чуть позже, но это будут очень интересные суммы», — прокомментировал Хрюнов.

Источник: Legalbet.