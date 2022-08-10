«Будут аншлаги»: Барецкий рассказал, как Галкина примут в России после возвращения

Шоумен и фрик Стас Барецкий заявил, что юморист Максим Галкин, если решит вернуться в Россию, без зрительского внимания точно не останется. По его мнению, шоумену дадут возможность заработать.
«У него уже на первых концертах будут аншлаги. У нас же народ любит тех, кто находится в топе новостей. Того же Панина, который весьма неоднозначен, народ тоже любит».
Как заметил Барецкий, про актера принято говорить, что он такой-сякой. При этом Барецкий уверен, что на самом деле многим Панин нравится. Поэтому и у Галкина после приезда в родную страну в плане присутствия зрителей на концертах все будет нормально, сообщает prozvezd.info.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Максим Галкин в ближайшие месяцы в Россию возвращаться не планировал. В Европе у него расписаны концерты до конца года.