«Будут аншлаги»: Барецкий рассказал, как Галкина примут в России после возвращения

По словам музыканта, зрители без копейки юмориста точно не оставят.
Стас Барецкий

Стас Барецкий. Фото: Global Look Press

Шоумен и фрик Стас Барецкий заявил, что юморист Максим Галкин, если решит вернуться в Россию, без зрительского внимания точно не останется. По его мнению, шоумену дадут возможность заработать.

«У него уже на первых концертах будут аншлаги. У нас же народ любит тех, кто находится в топе новостей. Того же Панина, который весьма неоднозначен, народ тоже любит».

Как заметил Барецкий, про актера принято говорить, что он такой-сякой. При этом Барецкий уверен, что на самом деле многим Панин нравится. Поэтому и у Галкина после приезда в родную страну в плане присутствия зрителей на концертах все будет нормально, сообщает prozvezd.info.

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Напомним, что Максим Галкин в ближайшие месяцы в Россию возвращаться не планировал. В Европе у него расписаны концерты до конца года.

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