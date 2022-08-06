Будущий разлучник: кто на самом деле познакомил Пугачеву и Галкина

Аллу Пугачеву и Максима Галкина впервые познакомил Филипп Киркоров в 2001 году на белорусском фестивале «Славянский базар». Тогда король поп-сцены и представить себе не мог, что юморист станет их будущим разлучником.

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Но в ту встречу между Пугачевой и Галкиным зародилась лишь симпатия. Однако во второй раз они увиделись на дне рождения общего друга и там закрутилось.