«Буду с нетерпением ждать!»: Максим Галкин отправляется на гастроли в Финляндию

Телеведущий и пародист Максим Галкин расширяет горизонты. Этим летом Максим Галкин выступает исключительно заграницей, где у него тоже немало поклонников.
На этот раз Максим Галкин объявил, что следующей страной, где он будет веселить публику, станет Финляндия.
В микроблоге Максим Галкин озвучил дату концерта в столице Финляндии Хельсинки.
«Дорогие друзья, наконец-то определилась дата моего концерта в Хельсинки. Жду вас 14 августа, в 18:00. Буду с нетерпением ждать», — сказал Максим Галкин.
Напомним, ранее Максим Галкин дал несколько концертов в Израиле. Пародиста хорошо принимали в больших и маленьких городах этой страны.
Видеоотчетами своих выступлений Максим Галкин делился в микроблоге. Впереди у него гастроли в Латвии — именно в этой стране находится сейчас Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой. А в сентябре Максим Галкин отправится выступать в Австралию.
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