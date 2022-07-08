«Буду с нетерпением ждать!»: Максим Галкин отправляется на гастроли в Финляндию

Телеведущий и пародист Максим Галкин расширяет горизонты. Этим летом Максим Галкин выступает исключительно заграницей, где у него тоже немало поклонников.

На этот раз Максим Галкин объявил, что следующей страной, где он будет веселить публику, станет Финляндия.

В микроблоге Максим Галкин озвучил дату концерта в столице Финляндии Хельсинки.