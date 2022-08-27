«Буду порядок наводить в вашей голове»: вернувшаяся в Россию Пугачева поделилась планами

Алла Пугачева сдержала свое слово. Как и обещала, Примадонна вернулась в Россию накануне 1 сентября. Первым делом, что сделала звезда — отправилась на шопинг и тут же оказалась под прицелом папарацци.

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Увидев знаменитость, журналисты бросились к ней с расспросами об ее планах на ближайшее время. Алла Борисовна коротко, но емко утолила любопытство репортеров.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — поделилась Пугачева, добавив, что двойняшки Лиза и Гарри пойдут в школу 1 сентября, как и планировали.

Отметим, что Алла Пугачева вернулась в Москву без Максима Галкина. Кадры фееричного появления Примадонны на публике показал стилист артистки — Игорь Гуляев.

Источник: РЕН ТВ.