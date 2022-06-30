«Буду общаться с ним как прежде»: дочь Пьера-Нарцисса считает его своим ангелом-хранителем

Каролина-Кристель подчеркнула: отец останется рядом с ней на всю жизнь.
Пьер Нарцисс с дочкой и бывшей женой. Фото: Global Look Press

Пьер Нарцисс с дочкой и бывшей женой. Фото: Global Look Press

Дочь Пьера-Нарцисса, заслуженного артиста Республики Ингушетия, призналась, что считает своего отца ангелом-хранителем. Каролина-Кристель Калачева присутствовала 30 июня на траурной церемонии прощания с Пьером-Нарциссом в зале Центральной клинической больницы г. Москва.

Девушка сказала, что душа отца навсегда останется рядом с ней, а потом поблагодарила всех, кто помогал им с мамой в организации похорон.

«Конечно, он будет со мной всю жизнь, он мой ангел-хранитель, буду общаться с ним как прежде, обращаться за советом», — приводит слова Каролины-Кристель издание «РИА ФАН». 

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