«Буду как-то относиться»: Регина Дубовицкая – о конфискации замка у Максима Галкина

Шоумен Максим Галкин с семьей покинул страну и пятый месяц живет на чужбине. Сначала это был Израиль, где артист даже успел заработать гастролями по стране. А затем он перебрался в Юрмалу. Но на этом заграничный вояж не закончится – впереди турне по Европе и Австралии.

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На своих шоу Галкин позволяет себе высмеивать Россию. Также муж Пугачевой не раз заявлял о своей позиции в связи с происходящими мировыми событиями. Оскорбленные россияне требуют конфисковать имущество оскандалившегося артиста. Причем, отобрать замок в Грязи предлагают звезда. А вот телеведущая Регина Дубовицкая не спешит рубить с плеча.

«Я пока никак не отношусь, потому что никакой официальной информации на этот счет не слышала. Когда услышу, буду как-то относиться. Сейчас даже не знаю, что сказать!» - цитирует знаменитость сайт ProЗвезд.

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