Будто заморозилась: Анжелика Агурбаш после развода с миллионером ничуть не изменилась

52-летняя певица Анжелика Агурбаш посетила мероприятие «Горячая премьера клипа» телеканала Music Box. Звезда поразила публику своим моложавым и при этом натуральным видом.

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Артистка сверкала роскошными стройными ногами в дерзком платье мини в пайетках, подчеркнув изящность щиколоток при помощи ремешка открытых туфелек.

Поклонники, увидев Анжелику Агурбаш, были удивлены — звезда словно заморозилась после развода со своим мужем-миллионером в 2012 году.