«Будто совсем голая»: Гагарина показала идеальное тело в «невидимом» бикини

Полина Гагарина наслаждается отдыхом в Турции и с удовольствием делится с поклонниками снимками с курорта. На одном из фото артистка позировала в нюдовом бикини, сливающемся с тоном кожи.
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Звезда эффектно прогнулась, выставив на передний план длинную ногу и прикрыв лицо соломенной шляпой.
Полина Гагарина. Фото: соцсети
Пользователи Сети активно принялись комментировать пикантный кадр.
«Сначала показалось, будто совсем голая»; «Вот это фигура! Мышцы так и играют»; «Представляю, сколько часов надо провести в спортзале, чтобы иметь такое тело»; «Красотка, Полина! Идеальная форма»; «Роскошная, слов нет», — написали они.