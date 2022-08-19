«Будто совсем голая»: Гагарина показала идеальное тело в «невидимом» бикини

Пользователи Сети активно принялись комментировать пикантный кадр.

«Сначала показалось, будто совсем голая»; «Вот это фигура! Мышцы так и играют»; «Представляю, сколько часов надо провести в спортзале, чтобы иметь такое тело»; «Красотка, Полина! Идеальная форма»; «Роскошная, слов нет», — написали они.