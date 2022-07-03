Будто сильно старше: Поплавская рассказала о «старческих» поступках молодого мужа

Яна Поплавская и ее молодой супруг Евгений Яковлев не так давно отметили семь лет отношений. Влюбленные как и в первый день знакомства без ума друг от друга и даже 15-летняя разница в возрасте не мешает их семейному счастью.

Поплавская признается, что порой ей кажется, что старше не она, а Евгений. «Старят» молодого супруга его поступки: актриса уверяет, что моментами он напоминает ей ее отца.

«Женя очень похож на моего папу тем, что часто меня просто вынянчивает <…> Притом, что Женя моложе меня на 15 лет, он сильно старше меня. Все время поучает, останавливает, бережет. Он берет все бытовое на себя», — рассказала театральный педагог «Антенне».

«Красная шапочка» ценит трепетное к ней отношение, отмечая, что, как девочке, ей важно иногда чувствовать себя беззащитной. И как хорошо, что в такие моменты рядом есть мужчина, понимающий все без слов, заключила звезда.

Ранее Поплавская честно рассказала про трудности с падчерицей.

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