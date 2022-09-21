Будто шары для боулинга: молодая жена Цекало надела платье с откровенным декольте

Художница Дарина Эрвин, она же — супруга российского продюсера Александра Цекало, вышла на прогулку в очередном смелом платье.

В Лос-Анджелесе, где живут Александр и его возлюбленная, сейчас жарко, а потому наряд девушки соответствует погоде — это длинное бордовое платье с глубоким разрезом и очень серьезным декольте.

Грудь Дарины, едва не выпадающая из платья, уже стала предметом обсуждения в соцсетях. Ее буквально закидали комплиментами, при этом люди с хорошим чувством юмора отмечают, что эта грудь напоминает два шара для боулинга. Другие пишут, что с такой «подушкой безопасности» Эрвин может смело купаться и не бояться утонуть.

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