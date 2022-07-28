Будто сестры: Каролина Севастьянова впервые показала свою стройную красавицу-маму

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова крайне редко пускает поклонников в свою личную жизнь. Она неоднократно подчеркивала, что демонстрирует только малую часть повседневности, а значит судить о ней по постам в микроблогах глупо.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Севастьянова поздравила свою маму с днем рождения и показала ее в соцсети. Гимнастка позировала с любимой именинницей, оказавшейся настоящей красавицей – рядом с дочерью она выглядит как ее сестра.

«С днем рождения, самый важный для меня человек», - подписала фото чемпионка. И подписчики увидели, кому обязана Каролина своей красотой и стройностью.