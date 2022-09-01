«Будто куколка»: Банщикова показала, какой была в юности

Актриса поделилась редким снимком.
Анна Банщикова. Фото: Global Look Press

Анна Банщикова. Фото: Global Look Press

Анна Банщикова поздравила поклонников с Днем знаний. Актриса опубликовала в соцсети серию снимков, один из которых привлек особенно много внимания публики. 

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На черно-белом фото 47-летняя звезда сериала «Ищейка» была запечатлена совсем юной, с милой прической из двух косичек.

«Родители, крепитесь! Снова школа. Всех с 1 Сентября», — написала Анна.

Анна Банщикова. Фото: соцсети

Пользователи Сети засыпали актрису комплиментами.

«Какая нежная на последнем кадре. Будто куколка», «Потрясающая внешность. Очень миловидная», «Анечка, до чего же вы хорошенькая. Такая юная и нежная», «Очаровашка», — высказались они.

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