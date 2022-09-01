«Будто куколка»: Банщикова показала, какой была в юности

Анна Банщикова поздравила поклонников с Днем знаний. Актриса опубликовала в соцсети серию снимков, один из которых привлек особенно много внимания публики.

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На черно-белом фото 47-летняя звезда сериала «Ищейка» была запечатлена совсем юной, с милой прической из двух косичек.