«Будто куколка»: Банщикова показала, какой была в юности

Анна Банщикова поздравила поклонников с Днем знаний. Актриса опубликовала в соцсети серию снимков, один из которых привлек особенно много внимания публики.
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На черно-белом фото 47-летняя звезда сериала «Ищейка» была запечатлена совсем юной, с милой прической из двух косичек.
«Родители, крепитесь! Снова школа. Всех с 1 Сентября», — написала Анна.
Анна Банщикова. Фото: соцсети
Пользователи Сети засыпали актрису комплиментами.
«Какая нежная на последнем кадре. Будто куколка», «Потрясающая внешность. Очень миловидная», «Анечка, до чего же вы хорошенькая. Такая юная и нежная», «Очаровашка», — высказались они.